Курс валют змінився наприкінці тижня: скільки коштує долар в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,42 грн, а євро – 51,68 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 28 серпня, знизився на 1 копійку і складає 44,87 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,42 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 4 копійки і становить 52,29 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,68 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,14 грн/євро, а курс продажу - 51,95 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 28 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,54 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,86 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 15 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що упродовж першого тижня вересня курс долара, за попередніми оцінками, перебуватиме в коридорі 44,6-45,1 грн, а євро – 51-52,5 грн. За його словами, на курс валют впливатиме активність імпортерів, яка залишатиметься високою, тому попит на валюту, ймовірно, систематично перевищуватиме її природну пропозицію.

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