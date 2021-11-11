Синоптики кажуть, що найближчими днями зливи ослабнуть.

На півдні Індії та на Шрі-Ланці тривають проливні дощі, жертвами яких вже стали понад 40 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевої влади, вже відомо про 41 загиблого. Тим часом синоптики кажуть, що найближчими днями зливи ослабнуть.

Як повідомляється, в результаті дощів в острівній державі Шрі-Ланка загинуло 25 осіб, більшість з яких потонула, а в результаті зсувів постраждали п'ятеро людей.

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За словами офіційних осіб, тисячі людей в низинних районах були переведені в безпечні місця.

Багато шкіл і коледжів довелося закрити, а рух деяких поїздів зупинити.

Відзначається, що північно-східний мусон в Індії зазвичай триває з жовтня по грудень, приносячи з собою проливні дощі, особливо на півдні країни.

Раніше повідомлялося, що на Шрі-Ланці циклон наробив Бід. Там через удар блискавки загинули дві людини. Через дощі всюди почалися паводки. Подекуди пересуватися можна тільки на човнах. 12 будинків зруйновані повністю, ще понад 600-пошкоджені.

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Автор: Катерина Лиманська