В Австралії через сильні дощі почалися повені.

В Австралії чоловік понад шість годин чіплявся за дерево після того, як повінь змила його автомобіль.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, в результаті проливного дощу в одному з районів Австралії випало майже 100 міліметрів опадів за добу. Це призвело до повені.

33-річний чоловік опинився в пастці у власному автомобілі. Чоловік зміг звільнитися з машини й тримався за дерево в очікуванні допомоги.

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Як повідомляється, пожежній службі знадобилося понад шість годин, щоб врятувати людину. Його врятували за допомогою троса лише коли рівень води почав знижуватися.

Повідомляється, що чоловік не постраждав.

Негода в Австралії

За даними The Guardian, протягом наступних двох днів на південному заході Квінсленду очікується рекордна кількість опадів.

Синоптики прогнозують грози, дощі та вітри зі швидкістю до 40 км/год.

За даними місцевого Бюро метеорології, в місті Аліс-Спрінгс зареєстрували найвологіший листопадовий день за 20 років, оскільки в аеропорту міста випало понад 100 міліметрів дощу, повідомляє 9news.

Нагадаємо, раніше сильний шторм накрив австралійську Аделаїду. В результаті стихії в місті випав град розміром з м'яч для гольфу або куряче яйце, а також почалися перебої з електрикою.

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Автор: Катерина Лиманська