Загалом жертвами негоди на острові стали дев'ятеро осіб.

На популярній серед туристів Шрі-Ланці циклон наробив лиха.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зокрема, як зазначається, там через удар блискавки загинули дві особи. Загалом жертвами негоди стали вже дев'ятеро осіб.

Як повідомляється, через дощі повсюди почалися паводки. Подекуди пересуватися можна лише на човнах.

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12 будинків зруйновано ущент, ще понад 600 - пошкоджені.

Між тим, за даними Independent, у найближчі декілька днів очікуються нові повені.

Попередження про зсуви також оголошено для шести з 25 районів країни, оскільки влада побоюється, що найгірше ще попереду.

Як повідомляв Погода УНІАН, наприкінці серпня в Китаї блискавка вдарила в один і той же стовп 12 разів.

Тоді місцевий житель знімав шторм над містом Циндао в провінції Шаньдун. Чоловік направив свій телефон на шторм, і в цей момент блискавки вразили ліхтарний стовп. Множинні удари сталися менш ніж за десять секунд.

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Автор: Катерина Лиманська