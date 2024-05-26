У понеділок, 27 травня, жителям деяких регіонів варто очікувати дощів, проте температура істотно не зміниться.
За даними Українського гідрометцентру, на всій території країни очікується мінлива хмарність.
У південній частині, вдень і більшості центральних областей та Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози. На решті території опадів не очікується.
Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Водночас температура істотно не знизиться - вночі вона становитиме 10-15°; вдень 22-27°. У південній частині буде дещо прохолодніше - 18-23°.
На високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 14-19°.
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Синоптик Наталка Діденко попереджала, що на вихідних, 25 та 26 травня, в Україні місцями дощитиме, подекуди посилиться вітер, а також місцями температура знизиться до +19...+22 градусів. Український гідрометцентр попереджав про зміну погодних умов на Київщині
Зазначалося, що 28 травня ясні дні без опадів зміняться хмарною погодою з короткочасними дощами, які прийдуть із південного сходу. Водночас температура буде у комфортних межах, +24°...+25°, лише 28 травня у столиці повітря прогріється до +27°.