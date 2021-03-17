"Опади будуть практично всюди": синоптик попередила українців про дощі та мокрий сніг (відео)
Температура не підниметься вище +9°.
Завтра, 18 березня, очікується холодний і вологий день.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Синоптик назвала дату, коли в Україні почнеться справжня весна
Температура повітря 18 березня впродовж дня передбачається не вище +2°...+5°, на півдні, в Приазов'ї та на Дніпропетровщині +4°...+9°.
В Україні завтра очікується північно-західний вітер.
"У четвер періодичні опади будуть практично всюди, в Україні місцями дощ та мокрий сніг", - каже синоптик.
У Києві очікується хмарна волога холодна погода, вдень близько +3°...+4°.
Прогноз погоди у квітні в Україні
На початку квітня весна по-справжньому заявить про себе.
"З 1-го квітня ми побачимо сонечко, побачимо радісні погодні умови. Такою буде перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні", - заявила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
Мартазінова попередила, що квітень також очікується нестійким в плані погодних умов.
"А потім настане нестійкість в погодних умовах - періоди похолодання і періоди потепління: 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих. І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", - попередила синоптик.
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