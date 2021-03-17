"Опади будуть практично всюди": синоптик попередила українців про дощі та мокрий сніг (відео)

Температура не підниметься вище +9°.

Завтра місцями очікується мокрий сніг / Фото УНІАН

Завтра, 18 березня, очікується холодний і вологий день.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Температура повітря 18 березня впродовж дня передбачається не вище +2°...+5°, на півдні, в Приазов'ї та на Дніпропетровщині +4°...+9°.

В Україні завтра очікується північно-західний вітер.

"У четвер періодичні опади будуть практично всюди, в Україні місцями дощ та мокрий сніг", - каже синоптик.

У Києві очікується хмарна волога холодна погода, вдень близько +3°...+4°.

Прогноз погоди у квітні в Україні

На початку квітня весна по-справжньому заявить про себе.

"З 1-го квітня ми побачимо сонечко, побачимо радісні погодні умови. Такою буде перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні", - заявила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Мартазінова попередила, що квітень також очікується нестійким в плані погодних умов.