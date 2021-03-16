Нестійка погода і заморозки: українцям дали прогноз на квітень

Дощів практично не очікується.

У 10-х числах квітня очікуються заморозки / Фото ua.depositphotos.com

На початку квітня весна по-справжньому заявить про себе.

Про це повідомила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає OBOZREVATEL.

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"З 1-го квітня ми побачимо сонечко, побачимо радісні погодні умови. Такою буде перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні", - заявила синоптик.

Мартазінова попередила, що квітень також очікується нестійким в плані погодних умов.

"А потім настане нестійкість в погодних умовах - періоди похолодання і періоди потепління: 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих. І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", - попередила синоптик.

Прогноз погоди на літо 2021 в Україні

Екологи прогнозують, що 2021-й рік стане ще спекотнішим, ніж попередній. Це призведе до проблеми з врожайністю, пересиханню річок, а питання щодо питної води буде загострюватися, як у нашій країні, так і в усьому світі.

"Очікується, що 2021 рік буде значно теплішим за попередній, який побив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30 градусів. Потепління стрімко відбувається у північних регіонах України. При цьому степ атакує посуха", - заявили у Національній екологічній раді України.

За прогнозом екологів, у південних областях (Миколаївській, Херсонській, Одеській) стануть частими посухи і суховії - їх кількість в найближчі роки зросте на 15-30%. У центрі почастішають град, сильні вітри. А ось на захід прийдуть часті рясні дощі, тому повеней там не уникнути.