Нестійка погода і заморозки: українцям дали прогноз на квітень
Дощів практично не очікується.
На початку квітня весна по-справжньому заявить про себе.
Про це повідомила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає OBOZREVATEL.
Синоптик назвала дату, коли в Україні почнеться справжня весна
"З 1-го квітня ми побачимо сонечко, побачимо радісні погодні умови. Такою буде перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні", - заявила синоптик.
Мартазінова попередила, що квітень також очікується нестійким в плані погодних умов.
"А потім настане нестійкість в погодних умовах - періоди похолодання і періоди потепління: 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих. І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", - попередила синоптик.
Прогноз погоди на літо 2021 в Україні
Екологи прогнозують, що 2021-й рік стане ще спекотнішим, ніж попередній. Це призведе до проблеми з врожайністю, пересиханню річок, а питання щодо питної води буде загострюватися, як у нашій країні, так і в усьому світі.
"Очікується, що 2021 рік буде значно теплішим за попередній, який побив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30 градусів. Потепління стрімко відбувається у північних регіонах України. При цьому степ атакує посуха", - заявили у Національній екологічній раді України.
За прогнозом екологів, у південних областях (Миколаївській, Херсонській, Одеській) стануть частими посухи і суховії - їх кількість в найближчі роки зросте на 15-30%. У центрі почастішають град, сильні вітри. А ось на захід прийдуть часті рясні дощі, тому повеней там не уникнути.
"Від неприродно спекотного клімату в першу чергу страждатимуть малі водотоки. Вони будуть міліти, пересихати. За останні двадцять років з карти України зникло більше десяти тисяч малих річок", - кажуть екологи.
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