Традиційної травневої спеки не буде: синоптик здивував прогнозом на весну в Україні
Горбань заявив, що не варто чекати раннього настання весни.
Різкого потепління у квітні не варто очікувати.
Про це заявив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".
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"По початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряним, прохолодним і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде", - заявив він.
Народний синоптик зазначає, що традиційної травневої спеки цього року не буде.
"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого б числа він не був. Після Великодня йде 5-та хвиля, 17-та хвиля, 33-тя хвиля - це хвилі похолодання. Це означає, що травень буде прохолодним, і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підкреслив народний синоптик.
Прогноз на березень 2021 в Україні
В Україні початок весни в 2021 році буде морозним, температура повітря може опускатися до -7°.
За словами Леоніда Горбаня, точно передбачити погодну картину на весь перший місяць весни - завдання не з легких, оскільки важливу роль відіграє несподіваний фактор - тонни снігу.
"Перші сім днів березня очікуються мінусові температури: 1 і 2 березня буде близько 0°, а з 3 по 7 березня - до -5°...-7°", - зазначив він.
Синоптик додав, що в березні є період дощів, і якщо вони підуть - буде проблема.
"Київська дамба трошки потече. Хоча є така давня народна прикмета: якщо Старий Новий рік випадає під молодий місяць, то чекайте великої води. А в цьому році навпаки: 13 січня був старий місяць", - пояснив Горбань.
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