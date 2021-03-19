Мокрий сніг та дощ: синоптик розповіла українцям про погоду на вихідні
Температура не перевищить +6°.
Завтра, 20 березня, в Україні місцями очікується невеликі мокрий сніг та дощ. А у неділю 21 березня - хмар поменшає, сонця побільшає, істотних опадів не очікується.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
У суботу половину України заллють дощі, а в неділю визирне сонце (карта)
Вітер з північного, північно-західного переходитиме в неділю на західний, південно-західний.
Температура повітря у суботу очікується в більшості областей України на рівні +2°...+6°, на півдні +4°...+8°.
У неділю за рахунок прояснень потепліє на 2°-4°.
У Києві в суботу існує ймовірність невеликих опадів, буде хмарно та вдень не вище +3°...+4°. У неділю температура може трохи підвищитися.
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+3°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:-3 °
Мін./mакс. температура:-3° / +9°
Вологість:48 %
Тиск:754 мм
Вітер: 7.9 м/с
Ймовірність опадів:6 %
Схід:07:15
Захід19:20
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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