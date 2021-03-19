Мокрий сніг та дощ: синоптик розповіла українцям про погоду на вихідні

14:05, 19 березня 2021
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Температура не перевищить +6°.

У суботу можливий невеликий мокрий сніг / Фото ua.depositphotos.com
У суботу можливий невеликий мокрий сніг / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 20 березня, в Україні місцями очікується невеликі мокрий сніг та дощ. А у неділю 21 березня - хмар поменшає, сонця побільшає, істотних опадів не очікується.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У суботу половину України заллють дощі, а в неділю визирне сонце (карта)

Вітер з північного, північно-західного переходитиме в неділю на західний, південно-західний.

Температура повітря у суботу очікується в більшості областей України на рівні +2°...+6°, на півдні +4°...+8°. 

У неділю за рахунок прояснень потепліє на 2°-4°.

У Києві в суботу існує ймовірність невеликих опадів, буде хмарно та вдень не вище +3°...+4°. У неділю температура може трохи підвищитися.

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Автор: Олена Пилипчак

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