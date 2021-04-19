Весна все ніяк не завітає до гір.

Сьогодні, 19 квітня, у Карпатах тримається мороз та падає сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер північно-східний 4-5 м/с. Падає сніг. Температура повітря -3°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 19 квітня, дощі повністю залишать Україну. У більшості областей очікується хмарна з проясненнями погода, температура коливатиметься в межах +11°...+15°.

У Києві - сонячно, температура повітря вночі +4°, вдень +13°.

У Львові в понеділок очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +3°, вдень +11°.

В Одесі - сонячно, температура вночі +7°, вдень +13°.

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Автор: Олена Пилипчак