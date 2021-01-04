Сьогодні в Києві - похмуро, температура не підніметься вище +4°

Дощів не очікується.

Сьогодні в Києві очікується хмарна погода / Фото УНІАН

У понеділок, 4 січня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +4°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень підніметься максимум до +4°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 3,7 м/с.

Атмосферний тиск - 752 мм рт. ст.

Народний прогноз на 4 січня

У народному календарі 4 січня - день Анастасії, Діани, Федоти. А сьогоднішній день розкаже про погоду на жовтень. Який день 4 січня - такий і жовтень. За старих часів люди примічали ще й такі зимові погодні особливості. Зима сніжна - літо дощове. Якщо взимку сухо і холодно, влітку сухо і жарко. Якщо зимою тепло - влітку холодно.

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