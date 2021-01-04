Сьогодні в Києві - похмуро, температура не підніметься вище +4°
Дощів не очікується.
У понеділок, 4 січня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +4°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Сьогодні Україну затягне хмарами, у двох областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень підніметься максимум до +4°. Без опадів.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 3,7 м/с.
Атмосферний тиск - 752 мм рт. ст.
Народний прогноз на 4 січня
У народному календарі 4 січня - день Анастасії, Діани, Федоти. А сьогоднішній день розкаже про погоду на жовтень. Який день 4 січня - такий і жовтень. За старих часів люди примічали ще й такі зимові погодні особливості. Зима сніжна - літо дощове. Якщо взимку сухо і холодно, влітку сухо і жарко. Якщо зимою тепло - влітку холодно.
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Погода Стерлінг - майже безхмарно
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Мін./mакс. температура:+2° / +8°
Вологість:78 %
Тиск:753 мм
Вітер: 4.6 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:29
Захід17:00
Видимість:4.8 км
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