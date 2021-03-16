Завтра у Києві очікується похмура погода з температурою до +5°

17:00, 16 березня 2021
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Опади оминуть столицю.

Завтра в місті буде похмуро / Фото УНІАН
Завтра в місті буде похмуро / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до 0°, а вдень термометри покажуть +5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день у Києві буде похмура погода без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 4,5 м/с.

Атмосферний тиск 739 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 17 березня

17 березня слід звернути увагу на вечірнє небо. Якщо хмар немає, і зірки яскраві і їх добре видно, то літо буде родючим.

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Автор: Олена Пилипчак

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