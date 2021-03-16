Завтра у Києві очікується похмура погода з температурою до +5°
Опади оминуть столицю.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до 0°, а вдень термометри покажуть +5°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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Весь день у Києві буде похмура погода без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 4,5 м/с.
Атмосферний тиск 739 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 17 березня
17 березня слід звернути увагу на вечірнє небо. Якщо хмар немає, і зірки яскраві і їх добре видно, то літо буде родючим.
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Погода в Україні
- Вінниця+10°... 0°
- Дніпро+9°... +1°
- Донецьк+8°... 0°
- Житомир+9°... -1°
- Запоріжжя+10°... +3°
- Івано-Франківськ+3°... 0°
- Київ+8°... -1°
- Кропивницький+11°... +2°
- Луганськ+7°... -1°
- Луцьк+3°... 0°
- Львів+3°... -1°
- Миколаїв+13°... +5°
- Одеса+10°... +4°
- Полтава+6°... 0°
- Рівне+1°... -1°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми+6°... -1°
- Тернопіль+2°... -1°
- Харків+5°... -1°
- Херсон+12°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+7°... 0°
- Чернігів+8°... -2°
- Чернівці+3°... 0°
+6°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+3 °
Мін./mакс. температура:+5° / +8°
Вологість:78 %
Тиск:761 мм
Вітер: 4.9 м/с
Ймовірність опадів:33 %
Схід:07:19
Захід19:17
Видимість:16 км
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