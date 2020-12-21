Завтра на киян чекає сонячна погода з температурою до -1°

У столиці завтра без опадів.

Завтра киян потішить прекрасна сонячна погода / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 22 грудня, в Києві очікується практично безхмарна погода. Стовпчики термометрів опустяться до -1°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -5°, а вдень - підніметься максимум до -1°. Без опадів.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 2,7 м / с.

Атмосферний тиск - 760 мм рт. ст.

Народний прогноз на 22 грудня

Ганни Згідно народних прикмет на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день у році. У цей день дивилися, скільки навалило снігу. Якщо до самого забору, то літо буде погане, а якщо залишився хоч невеликий проміжок, то бути врожаю. Коли йде дощ — вся весна буде дощовою. Тихий і безвітряний день — на врожай садовини. Сонце ясне, променисте — новоріччя буде морозяним; якщо ховається за хмарами, а на деревах висне іній — під Новий рік буде хмарно, з відлигою. Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки. Яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня.

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