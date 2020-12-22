Київ завтра засипле снігом

17:00, 22 грудня 2020
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Але вітер південного напрямку принесе до столиці плюсову температуру.

Завтра в Києві можливий сніг / фото УНІАН
Завтра в Києві можливий сніг / фото УНІАН

У середу, 23 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +1°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Україну накриють сильні дощі та сніг: прогноз погоди на завтра (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень - підніметься максимум до +1°. Можливий сніг.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 5,4 м/с. 

Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.

Народний прогноз на 23 грудня

23 грудня — Євграфа і Міни. Грудень завершує рік, але починає зиму. Якщо на Євграфа йде сніг — вся весна буде дощовою.

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Автор: Олена Пилипчак

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