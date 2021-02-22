Завтра у Києві очікується хмарний день з температурою 0°

17:00, 22 лютого 2021
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Опадів не передбачається.

У Києві завтра очікується хмарна погода / фото УНІАН, Микола Тис
У Києві завтра очікується хмарна погода / фото УНІАН, Микола Тис

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -6°, а вдень термометри покажуть 0°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

В Україну йде потепління: завтра температура підвищиться до +10° (карта)

Весь день буде похмура погода. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.

Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 23 лютого

23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.

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Автор: Олена Пилипчак

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