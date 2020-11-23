Завтра у Києві - невелика хмарність, повітря прогріється до +6°
У столиці завтра без опадів.
У понеділок, 23 листопада, в Києві буде невелика хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +6°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
В Україні пройдуть дощі, місцями - зливи: прогноз погоди на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +1°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°. Опадів не очікується.
Вітер західного напрямку зі швидкістю до 5,2 м/с.
Атмосферний тиск - 749 мм рт. ст.
Народний прогноз на 24 листопада
24 листопада — день преподобних Феодора Студита і Мартирія Зеленецького, Мини, Віктора, Вінкентія, Теодора, Максима, Степаниди. З Федора Студита стане холодно і сердито. З дня святого Феодора Студня прилітають зимові вітри, від яких буває холодно на дворі і морозно на землі. На Студня холоднеча що не день — лютіша і гірша. Федір на Федора морозить без розбору. Якщо день Федора Студня буває теплим, то зима буде теплою, якщо ж холодний, то вся зима холодна. На Федора дощ або сніг — бути відлизі до Введення (4 грудня).
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