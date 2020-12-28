Завтра у Києві різко потеплішає до +8°

У столиці завтра без опадів.

Завтра в Києві, судячи з температури, практично почнеться весна / фото УНІАН, Олексій Іванов

У вівторок, 29 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +8°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Читайте також Мороз відступив: завтра в Україні продовжиться потепління, деякі області заллє дощами (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень підніметься максимум до +8°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 6,8 м/с.

Атмосферний тиск - 743 мм рт. ст.

Народний прогноз на 29 грудня

29 грудня — Агея. Який Агей - такий і квітень. На Агея іній - на святки тепло, але зі снігом. Якщо на Агея мороз, то він простоїть до Йордану. Холодний Агей - до лютої зими.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: