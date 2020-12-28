Завтра у Києві різко потеплішає до +8°

17:00, 28 грудня 2020
31

У столиці завтра без опадів.

Завтра в Києві, судячи з температури, практично почнеться весна / фото УНІАН, Олексій Іванов
Завтра в Києві, судячи з температури, практично почнеться весна / фото УНІАН, Олексій Іванов

У вівторок, 29 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +8°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Мороз відступив: завтра в Україні продовжиться потепління, деякі області заллє дощами (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень підніметься максимум до +8°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 6,8 м/с. 

Атмосферний тиск - 743 мм рт. ст.

Народний прогноз на 29 грудня

29 грудня — Агея. Який Агей - такий і квітень. На Агея іній - на святки тепло, але зі снігом. Якщо на Агея мороз, то він простоїть до Йордану. Холодний Агей - до лютої зими.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодазимапрогноз погодипогода в Києвіпотепління в Україніпогода у Києвіпрогноз погоди в Україніпотепління в Києвіпогода на завтразима в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+2°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
66 %
759 мм
5.2 м/с
1 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять