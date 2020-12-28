Завтра у Києві різко потеплішає до +8°
У столиці завтра без опадів.
У вівторок, 29 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +8°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Мороз відступив: завтра в Україні продовжиться потепління, деякі області заллє дощами (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень підніметься максимум до +8°. Без опадів.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 6,8 м/с.
Атмосферний тиск - 743 мм рт. ст.
Народний прогноз на 29 грудня
29 грудня — Агея. Який Агей - такий і квітень. На Агея іній - на святки тепло, але зі снігом. Якщо на Агея мороз, то він простоїть до Йордану. Холодний Агей - до лютої зими.
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Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:0° / +11°
Вологість:66 %
Тиск:759 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:28
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