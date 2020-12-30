Несподівана весна: перед Новим роком у Києві потеплішає до +10°
Завтра можливий невеликий дощ.
У четвер, 31 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +10°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Напередодні Нового року Україну накриють дощі: прогноз погоди на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +7°, а вдень підніметься максимум до +10°. Невеликий дощ.
Вітер південного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с.
Атмосферний тиск - 743 мм рт. ст.
Народний прогноз на 31 Грудня
У народному календарі 31 грудня - день Святого Модеста. А за старих часів селяни ввечері 31 грудня ворожили на погоду в наступному році. Ставили 12 коробочок з сіллю або брали 12 цибулин з 12-ма шарами. Видовбували ямку в цибулинах і насипали в них сіль. Кожна коробочка або цибулина - це місяць нового року. Вранці 1 січня дивилися: у якій коробочці сіль розмокла - той місяць і буде дощовим.
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- Чернівці+7°... 0°