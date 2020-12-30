Несподівана весна: перед Новим роком у Києві потеплішає до +10°

17:00, 30 грудня 2020
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Завтра можливий невеликий дощ.

Завтра у столиці буде похмура погода / фото УНІАН
Завтра у столиці буде похмура погода / фото УНІАН

У четвер, 31 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +10°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Напередодні Нового року Україну накриють дощі: прогноз погоди на завтра (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +7°, а вдень підніметься максимум до +10°. Невеликий дощ.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с. 

Атмосферний тиск - 743 мм рт. ст.

Народний прогноз на 31 Грудня

У народному календарі 31 грудня - день Святого Модеста. А за старих часів селяни ввечері 31 грудня ворожили на погоду в наступному році. Ставили 12 коробочок з сіллю або брали 12 цибулин з 12-ма шарами. Видовбували ямку в цибулинах і насипали в них сіль. Кожна коробочка або цибулина - це місяць нового року. Вранці 1 січня дивилися: у якій коробочці сіль розмокла - той місяць і буде дощовим.

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Автор: Олена Пилипчак

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