Завтра у Києві температура вдень впаде до 0°
У столиці почнеться повільне похолодання.
У вівторок, 5 січня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до 0°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень підніметься максимум до 0°. Без опадів.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с.
Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.
Народний прогноз на 5 січня
У народному календарі 5 січня - день Василя та Емілія. Січень - половина зими. За січневою погодою роблять прогнози на майбутню весну та літо. Здавна помічено, що якщо зима снігова, то буде врожайний рік. Якщо січень сухий и морозний, то літо буде погожим, а якщо другий місяць зими теплий і немає снігу - на холодне літо.
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- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк+1°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+4°... +3°
- Київ+3°... -1°
- Кропивницький+2°... -3°
- Луганськ+2°... -3°
- Луцьк+7°... +4°
- Львів+6°... +5°
- Миколаїв+6°... -1°
- Одеса+7°... +3°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+7°... +2°
- Сімферополь+12°... +5°
- Суми0°... -3°
- Тернопіль+7°... +3°
- Харків0°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницький+7°... +1°
- Черкаси+3°... -1°
- Чернігів+2°... -2°
- Чернівці+8°... +3°