Завтра у Києві температура вдень впаде до 0°

У столиці почнеться повільне похолодання.

Завтра в Києві буде похмуро / Фото REUTERS

У вівторок, 5 січня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до 0°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень підніметься максимум до 0°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с.

Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.

Народний прогноз на 5 січня

У народному календарі 5 січня - день Василя та Емілія. Січень - половина зими. За січневою погодою роблять прогнози на майбутню весну та літо. Здавна помічено, що якщо зима снігова, то буде врожайний рік. Якщо січень сухий и морозний, то літо буде погожим, а якщо другий місяць зими теплий і немає снігу - на холодне літо.

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