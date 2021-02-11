На Україну налетять хуртовини: снігом засипле практично всі області (карта)

Тільки схід і Крим заллє дощами.

Завтра країну продовжить засипати снігом / Фото : REUTERS

У п'ятницю, 12 лютого, на всій території України очікуються опади. Більшість областей засипле снігом. Дощі очікуються тільки на сході і в Криму. Температура вночі впаде до -16°, а температурний максимум вдень досягне +9°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -14°, вдень -11°.

У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -14°, вдень -9°.

У Львові в п'ятницю буде сніг, вночі -14°, вдень -9°.

У Луцьку - сніг, вночі -13°, вдень -10°.

У Рівному в п'ятницю очікується снігопад, вночі -15°, вдень -12°.

У Тернополі 12 лютого вночі буде -15°, вдень -13°, сніг.

У Хмельницькому завтра сніжно, вночі -15°, вдень -13°.

В Івано-Франківську завтра сніг, вночі -13°, вдень -11°.

У Чернівцях у п'ятницю - сніг, вночі -12°, вдень -11°.

У Вінниці завтра очікується сніг, -15°...-13°.

У Житомирі в п'ятницю - сніг, температура вночі -14°, вдень -12°.

У Черкасах - сніг, вночі -18°, вдень -10°.

У Кропивницькому - снігопад, температура вночі -15°, вдень -8°.

У Полтаві завтра сніг, температура повітря -14°...+2°.

В Одесі 12 лютого - хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура вночі -11°, вдень -6°.

У Херсоні в п'ятницю вночі -11°, вдень -2°, хмарно з проясненнями, снігопад.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, сніг, вночі -10°, вдень -5°.

У Запоріжжі - дощ, температура вночі -12°, вдень + 6°.

У Сумах завтра дощ, температура повітря -16°...+2°.

У Харкові - дощ, температура вночі -13°, вдень + 5°.

У Дніпрі - дощ, температура вночі -13°, вдень + 5°.

У Сімферополі в п'ятницю буде дощ,-10°...+9°.

У Краматорську - невеликий дощ, температура вночі -10°, вдень + 10°.

У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -9°, вдень + 12°.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 12 лютого

Червоний місяць в цей день - до вітру.

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