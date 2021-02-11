На Україну налетять хуртовини: снігом засипле практично всі області (карта)
Тільки схід і Крим заллє дощами.
У п'ятницю, 12 лютого, на всій території України очікуються опади. Більшість областей засипле снігом. Дощі очікуються тільки на сході і в Криму. Температура вночі впаде до -16°, а температурний максимум вдень досягне +9°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Арктичний холод та штормовий вітер: синоптик розповіла про погоду на завтра
- У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -14°, вдень -11°.
- У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -14°, вдень -9°.
- У Львові в п'ятницю буде сніг, вночі -14°, вдень -9°.
- У Луцьку - сніг, вночі -13°, вдень -10°.
- У Рівному в п'ятницю очікується снігопад, вночі -15°, вдень -12°.
- У Тернополі 12 лютого вночі буде -15°, вдень -13°, сніг.
- У Хмельницькому завтра сніжно, вночі -15°, вдень -13°.
- В Івано-Франківську завтра сніг, вночі -13°, вдень -11°.
- У Чернівцях у п'ятницю - сніг, вночі -12°, вдень -11°.
- У Вінниці завтра очікується сніг, -15°...-13°.
- У Житомирі в п'ятницю - сніг, температура вночі -14°, вдень -12°.
- У Черкасах - сніг, вночі -18°, вдень -10°.
- У Кропивницькому - снігопад, температура вночі -15°, вдень -8°.
- У Полтаві завтра сніг, температура повітря -14°...+2°.
- В Одесі 12 лютого - хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура вночі -11°, вдень -6°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі -11°, вдень -2°, хмарно з проясненнями, снігопад.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, сніг, вночі -10°, вдень -5°.
- У Запоріжжі - дощ, температура вночі -12°, вдень + 6°.
- У Сумах завтра дощ, температура повітря -16°...+2°.
- У Харкові - дощ, температура вночі -13°, вдень + 5°.
- У Дніпрі - дощ, температура вночі -13°, вдень + 5°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде дощ,-10°...+9°.
- У Краматорську - невеликий дощ, температура вночі -10°, вдень + 10°.
- У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -9°, вдень + 12°.
Народні прикмети 12 лютого
Червоний місяць в цей день - до вітру.
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Погода в Україні
- Вінниця-1°... -15°
- Дніпро+4°... +3°
- Донецьк+7°... +2°
- Житомир-7°... -14°
- Запоріжжя+6°... +4°
- Івано-Франківськ0°... -14°
- Київ-6°... -12°
- Кропивницький+4°... -9°
- Луганськ+6°... +3°
- Луцьк-4°... -14°
- Львів-4°... -15°
- Миколаїв+10°... -7°
- Одеса+9°... -7°
- Полтава+1°... 0°
- Рівне-6°... -16°
- Сімферополь+15°... +7°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль-4°... -15°
- Харків0°... -1°
- Херсон+12°... -5°
- Хмельницький-3°... -15°
- Черкаси+1°... -11°
- Чернігів-7°... -11°
- Чернівці0°... -12°
+1°
Погода Стерлінг - хмарно, невеликий дощ
Відчувається як:-2 °
Мін./mакс. температура:-5° / +3°
Вологість:83 %
Тиск:758 мм
Вітер: 4.0 м/с
Ймовірність опадів:66 %
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