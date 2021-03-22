Дві області засипле снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)

08:08, 22 березня 2021
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У декількох регіонах вигляне сонце.

Місцями очікуються опади / фото УНІАН
Місцями очікуються опади / фото УНІАН

Сьогодні, 22 березня, в Україні очікується, в основному, хмарна з проясненнями погода. У кількох областях очікується сонячний день, на Львівщині та Рівненщині - сніг, а в Луцьку - дощ. Температура вдень не підніметься вище +7°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

"Ще підморожуватиме": синоптик зробила невтішний прогноз на завтра

  • У Києві - сонячно, температура повітря вночі -4°, вдень +3°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень +4°.
  • У Львові в понеділок очікується хмарна з проясненнями погода, можливий сніг, вночі -4°, вдень +3°.
  • У Луцьку - дощ, вночі -3°, вдень +4°.
  • У Рівному в понеділок - сніг, вночі -3°, вдень +3°.
  • У Тернополі 22 березня вночі буде -4°, вдень +3°, хмарно.
  • У Хмельницькому сьогодні очікується хмарна погода, вночі -5°, вдень +2°.
  • В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +4°.
  • У Чернівцях у понеділок - сонце, вночі -4°, вдень +4°.
  • У Вінниці сьогодні малохмарно, -4°...+4°.
  • У Житомирі в понеділок - хмарно, температура вночі -4°, вдень +3°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +7°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +7°.
  • У Полтаві сьогодні сонячно, температура повітря -2°...+7°.
  • В Одесі 22 березня - сонячно, температура вночі 0°, вдень +5°.
  • У Херсоні в понеділок вночі 0°, вдень +6°, сонячно.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі 0°, вдень +7°.
  • У Запоріжжі - сонячно, температура вночі 0°, вдень +7°.
  • У Сумах сьогодні малохмарно, температура повітря -5°...+6°.
  • У Харкові - хмарно, температура вночі -2°, вдень +7°.
  • У Дніпрі - сонячно, температура вночі -1°, вдень +6°.
  • У Сімферополі в понеділок хмарно, -3°...+6°.
  • У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°. 
  • У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°. 
Прогноз погоди в Україні на 22 березня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 22 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 22 березня

22 березня цвірінькання горобців повідомляє про найближче потепління.

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Автор: Олена Пилипчак

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