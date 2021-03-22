Дві області засипле снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)
У декількох регіонах вигляне сонце.
Сьогодні, 22 березня, в Україні очікується, в основному, хмарна з проясненнями погода. У кількох областях очікується сонячний день, на Львівщині та Рівненщині - сніг, а в Луцьку - дощ. Температура вдень не підніметься вище +7°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
"Ще підморожуватиме": синоптик зробила невтішний прогноз на завтра
- У Києві - сонячно, температура повітря вночі -4°, вдень +3°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень +4°.
- У Львові в понеділок очікується хмарна з проясненнями погода, можливий сніг, вночі -4°, вдень +3°.
- У Луцьку - дощ, вночі -3°, вдень +4°.
- У Рівному в понеділок - сніг, вночі -3°, вдень +3°.
- У Тернополі 22 березня вночі буде -4°, вдень +3°, хмарно.
- У Хмельницькому сьогодні очікується хмарна погода, вночі -5°, вдень +2°.
- В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +4°.
- У Чернівцях у понеділок - сонце, вночі -4°, вдень +4°.
- У Вінниці сьогодні малохмарно, -4°...+4°.
- У Житомирі в понеділок - хмарно, температура вночі -4°, вдень +3°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +7°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +7°.
- У Полтаві сьогодні сонячно, температура повітря -2°...+7°.
- В Одесі 22 березня - сонячно, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Херсоні в понеділок вночі 0°, вдень +6°, сонячно.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі 0°, вдень +7°.
- У Запоріжжі - сонячно, температура вночі 0°, вдень +7°.
- У Сумах сьогодні малохмарно, температура повітря -5°...+6°.
- У Харкові - хмарно, температура вночі -2°, вдень +7°.
- У Дніпрі - сонячно, температура вночі -1°, вдень +6°.
- У Сімферополі в понеділок хмарно, -3°...+6°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.
- У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.
Народні прикмети 22 березня
22 березня цвірінькання горобців повідомляє про найближче потепління.
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- Київ+3°... -4°
- Кропивницький+7°... -3°
- Луганськ+7°... -1°
- Луцьк+4°... -3°
- Львів+3°... -4°
- Миколаїв+7°... 0°
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