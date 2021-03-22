Дві області засипле снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)

У декількох регіонах вигляне сонце.

Місцями очікуються опади / фото УНІАН

Сьогодні, 22 березня, в Україні очікується, в основному, хмарна з проясненнями погода. У кількох областях очікується сонячний день, на Львівщині та Рівненщині - сніг, а в Луцьку - дощ. Температура вдень не підніметься вище +7°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві - сонячно, температура повітря вночі -4°, вдень +3°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень +4°.

У Львові в понеділок очікується хмарна з проясненнями погода, можливий сніг, вночі -4°, вдень +3°.

У Луцьку - дощ, вночі -3°, вдень +4°.

У Рівному в понеділок - сніг, вночі -3°, вдень +3°.

У Тернополі 22 березня вночі буде -4°, вдень +3°, хмарно.

У Хмельницькому сьогодні очікується хмарна погода, вночі -5°, вдень +2°.

В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +4°.

У Чернівцях у понеділок - сонце, вночі -4°, вдень +4°.

У Вінниці сьогодні малохмарно, -4°...+4°.

У Житомирі в понеділок - хмарно, температура вночі -4°, вдень +3°.

У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +7°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +7°.

У Полтаві сьогодні сонячно, температура повітря -2°...+7°.

В Одесі 22 березня - сонячно, температура вночі 0°, вдень +5°.

У Херсоні в понеділок вночі 0°, вдень +6°, сонячно.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі 0°, вдень +7°.

У Запоріжжі - сонячно, температура вночі 0°, вдень +7°.

У Сумах сьогодні малохмарно, температура повітря -5°...+6°.

У Харкові - хмарно, температура вночі -2°, вдень +7°.

У Дніпрі - сонячно, температура вночі -1°, вдень +6°.

У Сімферополі в понеділок хмарно, -3°...+6°.

У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.

У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.

Прогноз погоди в Україні на 22 березня / фото УНІАН

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