Україну накриють зливи та мокрий сніг: прогноз погоди на завтра (карта)
У північних і південних регіонах - практично без опадів.
У п'ятницю, 25 грудня, в центральних, східних і західних областях очікуються сніг і дощі. На всій решті території - мінлива хмарність, без опадів. Температура протягом дня коливатиметься в межах +1°...+9°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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- У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +5°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.
- У Львові в п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +5°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі 0°, вдень +5°.
- У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.
- У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі -2°, вдень +4°, хмарно.
- В Івано-Франківську завтра дощ, вночі 0°, вдень +5°.
- У Чернівцях у п'ятницю - злива, вночі +1°, вдень +6°.
- У Вінниці завтра очікується мокрий сніг, -2°...+5°.
- У Житомирі в п'ятницю буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +5°.
- У Черкасах вночі 0°, вдень +4°, злива.
- У Кропивницькому похмуро, злива, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Полтаві завтра дощ, температура повітря -1°...+2°.
- В Одесі 25 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +8°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі +5°, вдень +11°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.
- У Запоріжжі - дощ, температура вночі +5°, вдень +6°.
- У Сумах завтра дощі, температура повітря -1°...+1°.
- У Харкові - мокрий сніг, температура вночі 0°, вдень +2°.
- У Дніпрі - дощ, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Сімферополі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, можливий дощ, +7°...+9°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі 0°, вдень +1°, можливий снігопад.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі 0°, вдень +1°.
25 грудня — Спиридона Сонцеворота Цього дня сонце повертає на літо, а зима — на холод. Із цього дня потроху починає додаватися день і зменшуватися ніч: Після Сонцестояння хоч на курячий крок, так прибуде день. Якщо на Спиридона світло, то Новий рік буде морозним, ясним, а коли похмуро і на деревах іній — похмурим і теплим. Якщо ніч ясна, то зима буде холодна, а літо жарке; як темна — зима тепла, а літо похмуре. По погоді перших 12-ти днів, наступних за днем Спиридона, судять про погоду кожного з 12-ти місяців наступного року.
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- Вінниця+3°... +2°
- Дніпро0°... -3°
- Донецьк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запоріжжя0°... -2°
- Івано-Франківськ+7°... +3°
- Київ+2°... +1°
- Кропивницький+1°... 0°
- Луганськ-3°... -14°
- Луцьк+7°... +3°
- Львів+9°... +3°
- Миколаїв+5°... +3°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+6°... +3°
- Сімферополь+4°... +3°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль+5°... +3°
- Харків-1°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницький+2°... +1°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+1°... 0°
- Чернівці+7°... +3°