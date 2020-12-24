Україну накриють зливи та мокрий сніг: прогноз погоди на завтра (карта)

У північних і південних регіонах - практично без опадів.

Завтра в Україні знову підуть дощі та сніг / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 25 грудня, в центральних, східних і західних областях очікуються сніг і дощі. На всій решті території - мінлива хмарність, без опадів. Температура протягом дня коливатиметься в межах +1°...+9°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +5°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.

У Львові в п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +5°.

У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі 0°, вдень +5°.

У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.

У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі -2°, вдень +4°, хмарно.

В Івано-Франківську завтра дощ, вночі 0°, вдень +5°.

У Чернівцях у п'ятницю - злива, вночі +1°, вдень +6°.

У Вінниці завтра очікується мокрий сніг, -2°...+5°.

У Житомирі в п'ятницю буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +5°.

У Черкасах вночі 0°, вдень +4°, злива.

У Кропивницькому похмуро, злива, температура вночі 0°, вдень +5°.

У Полтаві завтра дощ, температура повітря -1°...+2°.

В Одесі 25 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +8°.

У Херсоні в п'ятницю вночі +5°, вдень +11°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.

У Запоріжжі - дощ, температура вночі +5°, вдень +6°.

У Сумах завтра дощі, температура повітря -1°...+1°.

У Харкові - мокрий сніг, температура вночі 0°, вдень +2°.

У Дніпрі - дощ, температура вночі +1°, вдень +4°.

У Сімферополі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, можливий дощ, +7°...+9°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі 0°, вдень +1°, можливий снігопад.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі 0°, вдень +1°.

Погода в Україні на 25 грудня / фото УНІАН

25 грудня — Спиридона Сонцеворота Цього дня сонце повертає на літо, а зима — на холод. Із цього дня потроху починає додаватися день і зменшуватися ніч: Після Сонцестояння хоч на курячий крок, так прибуде день. Якщо на Спиридона світло, то Новий рік буде морозним, ясним, а коли похмуро і на деревах іній — похмурим і теплим. Якщо ніч ясна, то зима буде холодна, а літо жарке; як темна — зима тепла, а літо похмуре. По погоді перших 12-ти днів, наступних за днем Спиридона, судять про погоду кожного з 12-ти місяців наступного року.

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