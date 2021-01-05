Перед Різдвом українців порадує сонце, в декількох областях пройдуть дощі (карта)

16:30, 5 січня 2021
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Середня температура очікується на рівні +5°.

Завтра в більшості областей очікується мінлива хмарність / фото ua.depositphotos.com
Завтра в більшості областей очікується мінлива хмарність / фото ua.depositphotos.com

У середу, 6 січня, в Україні вигляне сонце. Дощі очікуються тільки на півночі і в центрі країни. Температурний максимум очікується в Криму - тут температура підвищиться до +11°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Похолодання скасовується: на Різдво по всій Україні пройдуть дощі (карта)

  • У Києві завтра злива, температура повітря вночі 0°, вдень +3°.
  • У Чернігові - дощ, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.
  • У Львові в середу - мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +6°.
  • У Луцьку очікується мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +6°.
  • У Рівному в середу також мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +5°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +6°, мінлива хмарність.
  • У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень +5°, малохмарно.
  • В Івано-Франківську завтра пермінна хмарність, вночі -1°, вдень +7°.
  • У Чернівцях у середу - мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -1°...+5°.
  • У Житомирі в середу буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ, температура вночі -1°, вдень +4°.
  • У Черкасах вночі -2°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.
  • У Полтаві завтра дощ, температура повітря -1°...+5°.
  • В Одесі 6 січня - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +8°.
  • У Херсоні в середу вночі +3°, вдень +8°, малохмарно.
  • У Миколаєві завтра ясна погода, вночі +3°, вдень +8°.
  • У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°.
  • У Сумах завтра дощ, температура повітря -1°...+2°.
  • У Харкові - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.
  • У Сімферополі в середу буде сонячно, +4°...+11°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі 0°, вдень +4°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра похмуро, невеликий дощ, температура вночі 0°, вдень +3°.
Прогноз погоди в Україні на 6 січня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 6 січня / фото УНІАН

Святвечір. У цей день з ранку починали робити генеральне прибирання, ставили тісто, милися в лазні і одягали все чисте. Різдво не можна зустрічати в чорному одязі, щоб не накликати хвороби і всякі інші неприємні сюрпризи. Зоряне небо в різдвяний святвечір віщує добрий врожай ягід і великий приплід у худоби. З святвечора до 14 січня не рекомендується вимітати сміття з хати. Все сміття, зібраний в купу, треба було спалити у дворі. Дивляться після вечері у вікно: якщо чисте й зоряне небо, то буде сухе й урожайне літо, і навпаки. Сніг іде — врожай на яблука. Ожеледь на деревах — вродять горіхи й садовина.

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Автор: Олена Пилипчак

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