Перед Різдвом українців порадує сонце, в декількох областях пройдуть дощі (карта)
Середня температура очікується на рівні +5°.
У середу, 6 січня, в Україні вигляне сонце. Дощі очікуються тільки на півночі і в центрі країни. Температурний максимум очікується в Криму - тут температура підвищиться до +11°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Похолодання скасовується: на Різдво по всій Україні пройдуть дощі (карта)
- У Києві завтра злива, температура повітря вночі 0°, вдень +3°.
- У Чернігові - дощ, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.
- У Львові в середу - мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +6°.
- У Луцьку очікується мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +6°.
- У Рівному в середу також мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +5°.
- У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +6°, мінлива хмарність.
- У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень +5°, малохмарно.
- В Івано-Франківську завтра пермінна хмарність, вночі -1°, вдень +7°.
- У Чернівцях у середу - мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -1°...+5°.
- У Житомирі в середу буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ, температура вночі -1°, вдень +4°.
- У Черкасах вночі -2°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Полтаві завтра дощ, температура повітря -1°...+5°.
- В Одесі 6 січня - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +8°.
- У Херсоні в середу вночі +3°, вдень +8°, малохмарно.
- У Миколаєві завтра ясна погода, вночі +3°, вдень +8°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°.
- У Сумах завтра дощ, температура повітря -1°...+2°.
- У Харкові - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.
- У Сімферополі в середу буде сонячно, +4°...+11°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі 0°, вдень +4°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, невеликий дощ, температура вночі 0°, вдень +3°.
Святвечір. У цей день з ранку починали робити генеральне прибирання, ставили тісто, милися в лазні і одягали все чисте. Різдво не можна зустрічати в чорному одязі, щоб не накликати хвороби і всякі інші неприємні сюрпризи. Зоряне небо в різдвяний святвечір віщує добрий врожай ягід і великий приплід у худоби. З святвечора до 14 січня не рекомендується вимітати сміття з хати. Все сміття, зібраний в купу, треба було спалити у дворі. Дивляться після вечері у вікно: якщо чисте й зоряне небо, то буде сухе й урожайне літо, і навпаки. Сніг іде — врожай на яблука. Ожеледь на деревах — вродять горіхи й садовина.
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- Вінниця+1°... 0°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+2°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запоріжжя+5°... +1°
- Івано-Франківськ+4°... -1°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький+3°... +1°
- Луганськ+1°... -3°
- Луцьк+4°... 0°
- Львів+5°... +1°
- Миколаїв+7°... +3°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+3°... 0°
- Сімферополь+14°... +4°
- Суми0°... -4°
- Тернопіль+3°... +1°
- Харків+1°... -3°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницький+1°... 0°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -3°
- Чернівці+3°... -1°