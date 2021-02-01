Від +10° до -10°: цього тижня Україну очікують різкі стрибки температури, дощі та сніг (карта)

Тиждень почнеться з потепління і закінчиться морозами.

На цьому тижні сніг змінюватиметься дощами і навпаки / Фото ua.depositphotos.com

Цього тижня в Україні очікуються "погодні гойдалки". Спочатку температура стрімко злетить вгору і до середини тижня досягне +10°, а вже в неділю вдень на півночі країни впаде до -10°. Опади у вигляді дощу і снігу будуть чергуватися з сонячними днями.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Читайте також Погода в Україні погіршуватиметься: лютий принесе сніг з дощем, ожеледь та пориви вітру (відео)

У понеділок, 1 лютого, у багатьох областях України все ще продовжаться снігопади і дощі. Місцями в західних областях визирне сонце. Температура вдень протримається на рівні від -5° до +15°.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото УНІАН

У вівторок, опади майже повністю залишать Україну. Дощ очікується тільки в Криму. На всій решті території - хмарно з проясненнями. Похмуро буде тільки в північно-східних областях, Дніпрі та Запоріжжі.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого / фото УНІАН

У середу трохи потеплішає: температура вдень підвищиться до +9°. Західні регіони накриє дощами, які місцями посилюватимуться до злив. У Чернігові очікується сніг.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото УНІАН

У четвер дощі знову накриють всю країну, тільки в Криму визирне сонце. В Україні стрімко продовжиться потепління: температура в західних областях досягне +10°.

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / фото УНІАН

У п'ятницю різко похолодає і дощі підуть, поступившись місцем мінливій хмарності. Тільки в Івано-Франківську очікується сніг.

Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото УНІАН

На вихідних, 6 і 7 лютого, в Україну повернеться снігова погода. Якщо в суботу в східних областях ще збережеться надія на сонце, то в неділю всю країну затягне сніговими хмарами. Температура вдень впаде до -10°.

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото УНІАН

Народний прогноз

1 лютого - Макарій. Якщо в цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода в цей день визначає погоду на весь лютий.

2 лютого - Ефімії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - то весь Масляний тиждень буде таким.

3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози..

4 лютого - Тимофій-напівзимник. Про цей день казали, що вже минула половина зими. У цей день наступають лютневі морози, в народі - тимофіївські морози.

5 лютого - у цей день птахи сидять на снігу - до відлиги.

6 лютого - Ксенії-напівхлібниці, напівзимниці. Ксенії - перелом зими. Цей день називали в народі весновказівник, бо вважалося: яка Ксенія, такою буде й весна.

7 лютого - Григорій Богослов. Яка погода буде до обіду, такою ж буде перша половина наступної зими, а погода після обіду передбачала погоду на другу половину наступної зими.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: