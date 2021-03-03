Синоптик попередила українців про дощі та похолодання

Але завтра все ще очікується теплий день без опадів.

В Україну прийшла весна з мінливою погодою / фото УНІАН

Антициклон "Жаклін" завтра, 4 березня, буде розганяти над Україною вологі хмари. У п‘ятницю, 5 березня, прийдуть опади, які принесуть похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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4 березня опадів не очікується. Завтра буде тепла погода вдень: до +7°...+14°.

На північному сході буде свіжіше, десь +2°...+4°. У Києві завтра буде сухо й тепло, до +10°.

"Постарайтеся хоч трохи висунути носа на вулицю - бо в п‘ятницю прийдуть опади, а в суботу-неділю похолодає", - попередила синоптик.

Прогноз погоди в Україні на 3-5 березня

В Україні у наступні дві доби, 3-4 березня, опадів не очікується.

Температура вночі 3 березня від +3° до -2°, 4 березня 0°...-5°, вдень +5°...+12°. Завтра на сході та північному сході +2°...+7°.

Крім того, вдень 4 березня в більшості областей, а 5 березня на сході та південному сході країни місцями посилення вітру до 15-20 м/с.

У п'ятницю, 5 березня, в Україні, крім півдня, невеликий дощ, на північному заході з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-7°. У південній частині 10-15° тепла.