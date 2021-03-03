Синоптик попередила українців про дощі та похолодання
Але завтра все ще очікується теплий день без опадів.
Антициклон "Жаклін" завтра, 4 березня, буде розганяти над Україною вологі хмари. У п‘ятницю, 5 березня, прийдуть опади, які принесуть похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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4 березня опадів не очікується. Завтра буде тепла погода вдень: до +7°...+14°.
На північному сході буде свіжіше, десь +2°...+4°. У Києві завтра буде сухо й тепло, до +10°.
"Постарайтеся хоч трохи висунути носа на вулицю - бо в п‘ятницю прийдуть опади, а в суботу-неділю похолодає", - попередила синоптик.
Прогноз погоди в Україні на 3-5 березня
В Україні у наступні дві доби, 3-4 березня, опадів не очікується.
Температура вночі 3 березня від +3° до -2°, 4 березня 0°...-5°, вдень +5°...+12°. Завтра на сході та північному сході +2°...+7°.
Крім того, вдень 4 березня в більшості областей, а 5 березня на сході та південному сході країни місцями посилення вітру до 15-20 м/с.
У п'ятницю, 5 березня, в Україні, крім півдня, невеликий дощ, на північному заході з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-7°. У південній частині 10-15° тепла.
- Вінниця+7°... 0°
- Дніпро+6°... -2°
- Донецьк+4°... -4°
- Житомир+7°... 0°
- Запоріжжя+6°... -3°
- Івано-Франківськ+13°... -2°
- Київ+8°... -1°
- Кропивницький+6°... -2°
- Луганськ+4°... -3°
- Луцьк+7°... +1°
- Львів+9°... 0°
- Миколаїв+9°... 0°
- Одеса+9°... +1°
- Полтава+5°... -1°
- Рівне+5°... 0°
- Сімферополь+4°... -2°
- Суми+4°... -2°
- Тернопіль+8°... 0°
- Харків+5°... -2°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницький+7°... 0°
- Черкаси+5°... -3°
- Чернігів+6°... -2°
- Чернівці+9°... -3°