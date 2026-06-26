У Парижі через пекельну спеку заборонили алкоголь

За кілька днів у Франції через спеку потонуло понад півсотні людей.

На тлі пекельної спеки в Європі, яка обрушилася на континент останніми днями, французька столиця Париж ввела тимчасову заборону на вживання алкоголю в громадських місцях.

Як пише The Guardian, місцева влада пішла на такий крок через те, що лікарні міста не справляються зі смертельною спекою, яка охопила Францію та більшу частину Європи: у середу в Парижі було зафіксовано червневий рекорд +40,9 °C.

"Ми досягли межі переповнення медичних закладів. Я мушу забезпечити зменшення навантаження", – заявив голова паризької поліції Патріс Фор, пояснивши, що нові обмеження необхідні для стримування зростання кількості госпіталізацій.

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Заборона на вживання алкоголю в громадських місцях у Парижі набирає чинності опівдні п'ятниці, 26 червня, і діє до 7-ї ранку суботи, а потім повторюється в ті самі години з суботи по неділю. Вона не поширюється на ресторани та кафе з громадськими місцями для сидіння.

Продаж алкоголю на винос також буде заборонено з 18:00 п'ятниці до 7:00 суботи та знову з 18:00 суботи до 7:00 неділі.

Також влада Парижа раніше вжила низку інших заходів, щоб допомогти мешканцям і гостям міста впоратися зі спекою. Окрім заборони на алкоголь, багато шкіл було закрито, а парки перейшли на цілодобовий режим роботи. Тим часом дві найвідвідуваніші туристичні пам'ятки світу – Ейфелева вежа та Лувр – скоротили години роботи.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Франції Стефані Ріст заявила 25 червня, що служба швидкої допомоги в Парижі за останні 24 години зафіксувала в чотири рази більше випадків зупинки серця, ніж зазвичай, зокрема серед молодих людей.

При цьому міністр спорту та молоді Франції Марина Феррарі зазначила, що з початку нової хвилі спеки по всій країні потонули щонайменше 55 осіб – люди намагаються охолодитися у водоймах, не призначених для цього, не справляються з течією або втрачають свідомість прямо у воді.

Також раніше повідомлялося, що через спеку у Франції загинули щонайменше троє дітей, яких залишили в автомобілях.

За прогнозами, у Франції очікується ще щонайменше кілька днів виснажливої спеки.

Пекельна спека у Франції

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, нова хвиля спеки накрила Францію з 18 червня 2026 року, що вже призвело до десятків смертей. У деяких районах температура піднімалася до +43,8°C.

При цьому французькі АЕС почали масово зупинятися через нестачу води в річках, а також її перегрів.

Раніше цього тижня через різке підвищення температури загинули сотні тисяч птахів на птахофермах у Бретані та регіоні Пей-де-Луар.

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