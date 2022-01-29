Очікуються сильні пориви вітру, у Карпатах - значний сніг, хуртовини.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища в Україні 30-31 січня.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС, за даними Укргідрометцентру, 30-31 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"У західних областях - місцями 25 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця. 30 січня в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях значний сніг (I рівень небезпечності жовтий)", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що у Києві та області 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - зазначають у ДСНС.

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