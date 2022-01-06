Наразі відкритий проїзд автомобільними шляхам області, які раніше були затоплені.

На Закарпатті через негоду залишаються підтопленими 160 дворів, 34 житлові будинки та три приміщення трансформаторних підстанцій.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 17:00 внаслідок інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку підтоплення зберігаються на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів.

Крім того, зазначається, що наразі відкритий проїзд автомобільними шляхам області, які раніше були затоплені.

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Водночас, внаслідок інтенсивних дощів та підвищення рівня води річка Боржава вийшла з берегів, в результаті чого підтоплено 55 гектарів сільськогосподарських угідь с. Вільхівка Хустського району.

"Роботи по відкачці води з підтоплених територій та дворогосподарств тривають... Залучено 7 одиниць техніки, 8 мотопомп та 35 осіб особового складу", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо наслідків негоди наразі уточнюється. На місцях працюють спеціальні комісії, які здійснюють подворові обходи громадян.

Зазначимо, на Заході, за інформацією ДСНС, рівень води в річках може вийти з берегів. Це загрожує підтопленню автодоріг. Оголосили другий рівень небезпеки.

За прогнозами, до 7 січня біля Чопа рівень води може піднятися до 2,5 метрів. Дорога може бути затоплена, тож кермувальникам транспорту варто утриматися від поїздок.

До 9 січня будуть затоплені дороги на Львівщині та Волині. Вийде з берегів і Західний Буг.

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