Шквальний вітер та зливи: ураган "Йота" лютує у Центральній Америці (фоторепортаж, відео)

На колумбійському острові Провіденсія від стихії постраждало понад 90% інфраструктури.

Одразу кілька країн у Центральній Америці потерпають від наслідків урагану "Йота".

Про це повідомляє ТСН.

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Швидкість вітру в епіцентрі сягає 160 км/год. На колумбійському острові Провіденсія ураган вже забрав щонайменше одне життя. До того ж, більше 90% інфраструктури, за повідомленнями, постраждало від стихії. Місцевий аеропорт не працює через завали горами уламків.

"Йота" також обрушився на Нікараґуа - туди негода завітала зі шквальним вітром та зливами.

За прогнозами, від урагану постраждають і інші країни Центральної Америки: про ймовірність повеней попереджають у Гондурасі, Гватемалі та Панамі.

Сильні шторми у США

Шторми, що супроводжувалися сильним вітром, призвели до масових відключень електроенергії на Середньому Заході і північному сході США у вихідні дні, торкнувшись понад 800000 будинків.

Швидкість вітру склала до 122 км/год, що викликало відключення електроенергії і повені.

В Огайо було зареєстровано понад 350000 відключень електроенергії, а в Мічигані - 210000. До вечора неділі більше 800000 будинків в регіоні втратили доступ до електроенергії.

Сильний вітер також призвів до жертв в Огайо: 63-річна жінка загинула в результаті удару деревом, що впало.

Сильний вітер повалив дерева і спровокував повінь на березі Великих озер, яка тривала до понеділка.