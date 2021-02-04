Рятувальники назвали області, на які сьогодні налетить сильний вітер
Швидкість вітру сягне 20 м/с.
Сьогодні, 4 лютого, в Україні очікуються сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
Кілька регіонів України потерпають від негоди (відео)
"У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Таким погодним умовам надано I рівнень небезпечності, жовтий.
Прогноз погоди в Україні 4 лютого: дані Погоди УНІАН
У четвер, 4 лютого, практично всю Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в Чернівцях та Сімферополі. Вдень очікується весняна температура: від +3° до +13°, хоча при цьому вночі - морози до -10°.
У Києві буде дощ, температура повітря вночі -9°, вдень +5°.
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Ймовірність опадів:2 %
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