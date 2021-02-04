Рятувальники назвали області, на які сьогодні налетить сильний вітер

08:56, 4 лютого 2021
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Швидкість вітру сягне 20 м/с.

Рятувальники попередили українців про сильний вітер / Фото REUTERS
Рятувальники попередили українців про сильний вітер / Фото REUTERS

Сьогодні, 4 лютого, в Україні очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

Кілька регіонів України потерпають від негоди (відео)

"У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано I рівнень небезпечності, жовтий.

Прогноз погоди в Україні 4 лютого: дані Погоди УНІАН

У четвер, 4 лютого, практично всю Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в Чернівцях та Сімферополі. Вдень очікується весняна температура: від +3° до +13°, хоча при цьому вночі - морози до -10°.

У Києві буде дощ, температура повітря вночі -9°, вдень +5°.

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Автор: Олена Пилипчак

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