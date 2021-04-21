Але при цьому в Україні місцями очікуються дощі.

Завтра, 22 квітня, в Україні буде тепло, але дощитиме. Температура повітря протягом дня підвищиться до +12°...+18°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"У західних, північних областях, на Вінниччині можуть бути місцями навіть зливи та грози! На решті території України дощі можливі місцями та меншої інтенсивності. Додатковий "плюс" півдня, сходу та центру - у четвер тут також багато шансів на сонячні вкраплення", - написала вона.

Вітер очікується південно-західний, теплий.

У Києві завтра - найтепліший день. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15°...+18°. Очкується дощ та гроза.

Синоптик заявила, що завершення тижня відзначиться похолоданням і навіть подекуди мокрим снігом.

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Автор: Олена Пилипчак