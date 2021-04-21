Завтра, 22 квітня, в Україні буде тепло, але дощитиме. Температура повітря протягом дня підвищиться до +12°...+18°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожСніг наприкінці квітня: синоптик розповіла про нове похолодання в Україні
"У західних, північних областях, на Вінниччині можуть бути місцями навіть зливи та грози! На решті території України дощі можливі місцями та меншої інтенсивності. Додатковий "плюс" півдня, сходу та центру - у четвер тут також багато шансів на сонячні вкраплення", - написала вона.
Вітер очікується південно-західний, теплий.
У Києві завтра - найтепліший день. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15°...+18°. Очкується дощ та гроза.
Синоптик заявила, що завершення тижня відзначиться похолоданням і навіть подекуди мокрим снігом.
Вас також можуть зацікавити інші погодні новини:
- В Індонезії стався потужний землетрус
- Філіппіни атакували велетенські хвилі: евакуйовано понад 60 тисяч осіб (фото)
- На Львівщині за ніч утворилося величезне 30-метрове провалля (фото)
- "Це було лякаюче": на узбережжі Великобританії зійшов гігантський зсув (фото)
- У Карпатах триває морозна погода, видимості майже немає (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram