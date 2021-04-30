Заморозки залишать Україну.

В Україні на Великдень, 2 травня, буде тепло.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Температура повітря у денні години очікується +15°...+20°, місцями - до +20°...+24°.

Вночі - свіжіше, але без заморозків: +7°...+13°, на північному заході та заході +4°...+10°.

Завтра, в суботу, 1 травня, дощі пройдуть у західних та східних областях, на решті території України переважатиме суха погода.

У неділю, на Великдень, дощі передбачаються вночі в західних областях.

"Потім, поступово, від ранку до вечора дощі з грозами прямуватимуть у східному напрямку і захоплюватимуть впродовж 2-го травня північ, центр, південь (окрім Запоріжжя та Криму)", - написала Діденко.

У східних областях на Великдень істотні опади малоймовірні.

У Києві завтра без опадів. На Великдень буде зоряно, прохолодно, +9°...+12°.

"Вдень 2-го травня почне прибувати комфортне тепло, збільшуватися хмарність, посилиться південно-східний вітер і ввечері в неділю нашу любу столицю помиє гарна злива, а гроза усім розкаже, що Великдень прийшов в Україну", - резюмувала синоптик.

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Автор: Олена Пилипчак