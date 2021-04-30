В Україні на Великдень, 2 травня, буде тепло.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Температура повітря у денні години очікується +15°...+20°, місцями - до +20°...+24°.
Вночі - свіжіше, але без заморозків: +7°...+13°, на північному заході та заході +4°...+10°.
Завтра, в суботу, 1 травня, дощі пройдуть у західних та східних областях, на решті території України переважатиме суха погода.
У неділю, на Великдень, дощі передбачаються вночі в західних областях.
"Потім, поступово, від ранку до вечора дощі з грозами прямуватимуть у східному напрямку і захоплюватимуть впродовж 2-го травня північ, центр, південь (окрім Запоріжжя та Криму)", - написала Діденко.
У східних областях на Великдень істотні опади малоймовірні.
У Києві завтра без опадів. На Великдень буде зоряно, прохолодно, +9°...+12°.
"Вдень 2-го травня почне прибувати комфортне тепло, збільшуватися хмарність, посилиться південно-східний вітер і ввечері в неділю нашу любу столицю помиє гарна злива, а гроза усім розкаже, що Великдень прийшов в Україну", - резюмувала синоптик.
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