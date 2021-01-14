Негода набирає обертів: через хуртовини без світла в Україні залишилися десятки населених пунктів (відео)
Напередодні засніжило схід і південь України.
Сьогодні замітатиме на півночі і заході країни, а вже завтра вдарять сильні морози.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Хуртовина, ожеледиця і як наслідок - десятки ДТП. Напередодні засніжило схід і південь України. Через рвучкий вітер та налипання снігу без електрики залишилось десятки населених пунктів у кількох областях. Через ожеледь на дорогах утворилось безліч аварій. У кількох регіонах обмежували пересування вантажівок. На Херсонщині рятувальники їх масово витягали із заметів.
Сніг і холод, прогнозують синоптики, у нас затримаються ще на тиждень. Подекуди очікують морози до -21°.
Сильні морози в Україні
Завтра та післязавтра, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури.
"Вночі очікується до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу. 17-18 січня холодна погода утримається", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу.
По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу.
17-18 січня холодна погода по Києву та області утримається.
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