Перекриті траси та метрові кучугури: Румунію занесло снігом (відео)
На дорогах країни стався справжній колапс.
Румунію замело снігом. Кучугури снігу подекуди сягають метра.
Про це повідомляє ТСН.
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На дорогах негода спричинила колапс та призвела до численних аварій. У поліції кажуть, здебільшого причина в тому, що чимало водіїв ще не встигли змінити шини на зимові. Кілька автівок перекинулися.
Комунальники не встигають розчищати дороги, тому кілька трас довелося перекрити.
Утім багато румунів хурделиці усе ж таки зраділи. Кажуть, цього року дуже хотіли, аби сніг таки випав й дарма що до початку календарної зими ще цілий тиждень.
Сніг в Україні
Перший сніг у цьому сезоні в Україні випав на Сумщині та Харковщині ще тиждень тому - 15 листопада. Однак тоді він був вологим, і більша його частина розтанула.
Минулих вихідних, 21 і 22 листопада, Харків занесло снігом та він залишився лежати. Фотографіями засніженого міста жителі поділилися у соціальних мережах.
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