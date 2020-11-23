Перекриті траси та метрові кучугури: Румунію занесло снігом (відео)

На дорогах країни стався справжній колапс.

Ілюстрація: сніг / Фото REUTERS

Румунію замело снігом. Кучугури снігу подекуди сягають метра.

Про це повідомляє ТСН.

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На дорогах негода спричинила колапс та призвела до численних аварій. У поліції кажуть, здебільшого причина в тому, що чимало водіїв ще не встигли змінити шини на зимові. Кілька автівок перекинулися.

Комунальники не встигають розчищати дороги, тому кілька трас довелося перекрити.

Утім багато румунів хурделиці усе ж таки зраділи. Кажуть, цього року дуже хотіли, аби сніг таки випав й дарма що до початку календарної зими ще цілий тиждень.

Сніг в Україні

Перший сніг у цьому сезоні в Україні випав на Сумщині та Харковщині ще тиждень тому - 15 листопада. Однак тоді він був вологим, і більша його частина розтанула.

Минулих вихідних, 21 і 22 листопада, Харків занесло снігом та він залишився лежати. Фотографіями засніженого міста жителі поділилися у соціальних мережах.