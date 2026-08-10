Моря прогрілися до максимуму: вчені попередили про небезпеку для Європи

Особливо сильно прогрілися Атлантика та західна частина Середземного моря.

У липні 2026 року температура морів практично по всій Землі виявилася найвищою, ніж у будь-який інший липень за всю історію спостережень. За даними європейської служби Copernicus, середня температура поверхні морів за межами холодних полярних регіонів досягла рекордного значення, перевищивши попередній максимум 2023 року.

Як пише The Guardian, особливо високі температури зафіксували в Атлантичному океані біля берегів Європи та в західній частині Середземного моря. На тлі екстремальної спеки в регіоні тривали потужні морські теплові хвилі.

Спека торкнулася й суші. Червень і липень 2026 року стали найспекотнішим двомісячним періодом для Західної Європи за всю історію спостережень. Середня температура за ці два місяці виявилася на 2,79 градуса вищою за кліматичну норму. У низці країн Центральної Європи було побито національні температурні рекорди.

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Експерти зазначають, що спека супроводжується сильною посухою. Через тривалий дефіцит опадів пересихають ґрунти, знижується рівень річок і водойм, а рослинність стає вразливішою до пожеж. У Франції, Іспанії та деяких районах Німеччини й Великої Британії низький рівень річок уже створював проблеми для водопостачання, сільського господарства та енергетики.

Нестача води для охолодження призвела до зупинки двох вугільних електростанцій у Польщі, а також єдиної атомної електростанції Угорщини.

Екстремальна спека та посуха завдають серйозної шкоди економіці. За попередніми оцінками, червнева спека могла обійтися європейським виробникам зерна приблизно у 2 млрд євро втраченого врожаю. Під час тривалих посух наслідки можуть зберігатися роками й зачіпати одразу кілька галузей економіки.

Ще однією серйозною проблемою стали лісові пожежі. З початку 2026 року в Євросоюзі згоріло близько 500 тисяч гектарів території. Вчені попереджають: зміна клімату створює дедалі сприятливіші умови для виникнення великих і важкоконтрольованих пожеж. Якщо нинішні тенденції збережуться, екстремальні погодні умови можуть стати ще більш руйнівними.

Європу охопили пожежі через аномальну спеку – подробиці

Європа переживає один із найнебезпечніших сезонів лісових пожеж: екстремальна спека та посуха створюють умови для швидкого поширення вогню. Тисячі людей були евакуйовані в Греції, Франції, Іспанії та Португалії. Великі пожежі також охопили Італію, Велику Британію та Туреччину. У деяких регіонах вогонь знищив будинки та туристичні об’єкти.

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