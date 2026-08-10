У 'ПриватБанку' зріс євро: свіжий курс валют на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 10 серпня, не змінився і становить 44,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 52,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 10 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,76 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,61 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 4 копійки і складає 45,01 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 11 копійок і становить 52,03 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,35 гривні за євро.

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