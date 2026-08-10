Кавуни та огірки віддають за безцінь: які ціни на овочі та фрукти зараз

Фермерська продукція в Україні активно дешевшає.

Ціни на кавуни та дині в Україні за минулий тиждень значно знизилися. Кілограм кавунів подешевшав з 10-13 до 7-10 грн/кг, а динь – з 25-40 до 18-28 грн/кг, повідомляють оглядачі порталу EastFruit.

Крім баштанних, подешевшали й овочі. Найбільше втратили огірки, які в гурті почали продавати по 8-25 грн/кг проти 15-30 грн/кг тижнем раніше. Помідори також відчутно здешевшали – з 45-65 до 30-40 грн/кг.

Овочі борщового набору переважно втрачали у ціні. Білокачанна капуста здешевшала на три гривні – з 18-23 до 15-20 грн/кг, морква – трохи сильніше – з 18-35 до 15-30 грн\кг. Діапазон цін на картоплю розширився з 11-28 до 9-28 грн/кг. Тільки буряк дещо здорожчав – з 10-12 до 11-14 грн/кг.

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Ще одним овочем, вартість якого зросла за минулий тиждень, стала цвітна капуста – її відпускають по 48-52 грн/кг проти попередніх 30-35 грн/кг. Брокколі ж здешевшала з 65-70 до 55-65 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті дещо втратили в ціні яблоки – з 30-55 до 28-50 грн/кг. Більш впевнено почали дешевшати груші – з 40-65 до 30-50 грн/кг. Найбільш відчутно впала ціни на нектарин – з 80-100 до 50-65 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига розповів, що восени в Україні може істотно здорожчати картопля через зниження врожайності на 30% в порівнянні з минулорічною. В розпал сезону фермери віддають ранній овоч з полів по 7 грн за кілограм.

Крім того, голова Асоціації "Об'єднання українських експортерів та переробників меду" Вадим Паньковський зазначив, що врожайність меду, навпаки, буде набагато вищою за минулорічну. Вартість меду від пасічників вже суттєво нижча, ніж в 2025 році.

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