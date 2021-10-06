Середня температура склала -61,1°C.

На Південному полюсі зафіксована найхолодніша зима за всю історію спостережень.

Про це повідомляє The Watchers.

За даними видання, метеостанція південнополярної станції "Амундсен-Скотт" зафіксувала рекордно низькі зимові температури в цьому сезоні, який тривав з квітня по вересень.

Як повідомляється, температура в середньому складала -61,1°C. Попередній рекорд був встановлений у 1976 році та склав -60,6°C.

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Середня температура на станції була на 2,5 градуса нижче, ніж в середньому за останні 30 років.

За словами дослідника з Університету Вісконсіна Метью Лаззара, цієї зими на станції кілька разів було близько -73,3°C. А 30 вересня температура на російській станції "Восток" взагалі впала до -79,3°C.

Як повідомляється, екстремальний холод, який накрив регіон в цьому році, підняв рівень морського льоду в Антарктиді до п'ятого за величиною за всю історію спостережень.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.

За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.

Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.

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Автор: Катерина Лиманська