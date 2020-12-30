В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні вдарять морози до -15°
Українців порадує зимова погода вже наступного року.
Після потепління на Новий рік і в перших числах січня 2021 року в Україну на Різдво прийде похолодання.
Про це ТСН.иа повідомив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
Стало відомо, коли в Україну прийдуть справжні морози
Так, за його прогнозами похолодання буде суттєвим з нічними морозами до мінус 10°-15°.
"На Різдво погода погіршиться, з 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-14° морозу", — поділився прогнозом Білик.
Погода на зиму в Україні
Зима 2020-2021 буде досить теплою, з частими відлигами і з температурним режимом вище норми, що вже спостерігалося в грудні.
На думку директора Гідрометцентру Миколи Кульбіди, морози в цьому сезоні можливі, і навіть люті, але швидше за все триматися вони будуть недовго.
"Зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов, підвищеним температурним режимом проти норми, причому значно підвищеним, десь на 2-4°. Похолодання будуть, але короткочасні, можуть бути і досить жорсткі", - зазначив Кульбіда.
В Укргідрометцентрі також спрогнозували, що січень 2021 року буде трохи теплішим, ніж зазвичай. Відзначається, що середня місячна температура передбачається на рівні 0-4° морозу, в південній частині місцями 1-3º тепла, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів у січні буде в межах середніх багаторічних значень, зазначають синоптики. Так, їх місячна кількість очікується на рівні 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму — до 122 мм.
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