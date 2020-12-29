Синоптик розповів, якою буде погода цієї зими в Україні
На його думку, морози в цьому сезоні можливі, і навіть люті, але швидше за все триматися вони будуть недовго.
Зима 2020-2021 буде досить теплою, з частими відлигами і з температурним режимом вище норми, що цуже спостерігалося в грудні.
Синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік в УкраїніСвоїм прогнозом в "Сніданку з 1+1" поділився директор Гідрометцентру Микола Кульбіда. На його думку, морози в цьому сезоні можливі, і навіть люті, але швидше за все триматися вони будуть недовго.
"Зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов, підвищеним температурним режимом проти норми, причому значно підвищеним, десь на 2-4°. Похолодання будуть, але короткочасні, можуть бути і досить сильні", - зазначив Кульбіда.
В Укргідрометцентрі також спрогнозували, що січень 2021 року буде трохи теплішим, ніж зазвичай. Відзначається, що середня місячна температура передбачається на рівні 0-4° морозу, в південній частині місцями 1-3º тепла, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів у січні буде в межах середніх багаторічних значень, зазначають синоптики. Так, їхня місячна кількість очікується на рівні 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму — до 122 мм.
У коментарі ТСН начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик зазначив, що після потепління на Новий рік, на Різдво в Україну прийде похолодання з нічними морозами до мінус 10-15°. "На Різдво погода погіршиться, з 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-14° морозу", — сказав Білик.
За прогнозами народних синоптиків, лютий може бути найхолоднішим і найбагатшим на сніг за всю зиму місяцем. Так, на початку лютого стовпчики термометрів будуть опускатися до мінус 10-14°. Після 10 лютого температура повітря триматиметься на рівні 0º. Місяць також обіцяє бути багатим на опади.
Однак, в Укргідрометцентрі повідомили, що точний прогноз на лютий поки робити рано, а періодичне вторгнення холодного повітря характерне для кожної української зими.
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