Інформації про жертви або постраждалих поки не надходило. Магнітуда землетрусу склала 7,4.

В Індонезії стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 7,4. Люди в паніці тікали зі своїх будинків, рятуючись від стихії.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, землетрус стався близько 10:30 за місцевим часом.

Про травми або серйозні пошкодження поки не повідомлялося, але місцеві жителі розповіли, що відчули сильні поштовхи.

На відео в соціальних мережах видно, як люди вибігають з магазинів і будівель. Повідомляється, що в одному з міст були евакуйовані лікарня і готель, а люди були в паніці.

"Всі були в шоці. Вони втекли зі своїх будинків. Деякі були готові бігти в гори", - розповів виданню очевидець.

Відзначимо, що землетруси в Індонезії відбуваються досить часто, оскільки країна розташована в так званому "вогняному кільці" - області в Тихому океані, в якій знаходиться більшість активнихвулканів і відбувається безліч землетрусів.

Нагадаємо, що десять днів тому в Індонезії стався масований викид попелу і каменів з вулкана Семеру. Це найвищий вулкан на острові Ява - 3676 метрів. У його кратері знаходиться озеро лави.

Вулкан викинув стовп попелу висотою 15 кілометрів. Попелом накрило дороги, а його хмари затулили сонце настільки, ніби настала ніч. В результаті виверження загинуло не менше 15 осіб.

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Автор: Катерина Лиманська