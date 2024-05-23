Температура поверхні моря в східній частині Сіамської затоки досягла 32,7 °C.

У Таїланді водні мешканці на східному узбережжі Сіамської затоки страждають через те, що в цьому місяці температура на поверхні моря сягнула рекордного рівня на тлі регіональної спеки. Це викликає занепокоєння у вчених та місцевих жителів, пише The Independent.

"Колись яскраві і барвисті корали на глибині близько п'яти метрів (16 футів) під водою побіліли внаслідок явища, відомого як знебарвлення коралів, що свідчить про погіршення їхнього здоров'я через підвищення температури води", - зазначають вчені.

Тепер температура поверхні моря в східній частині Сіамської затоки досягла 32,7 °C на початку цього місяця, в той час, як підводні показники становлять близько 33 °C.

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"Я не знайшла жодного здорового корала. Майже всі види знебарвилися, залишилося дуже мало таких, що не постраждали", - зауважила морський біолог Лаліта Путчім з Департаменту морських і прибережних ресурсів (DMCR) після завершення занурення на узбережжі затоки.

Архіпелаг Трат є домівкою для понад 66 островів, з більш ніж 28,4 квадратними кілометрами коралових рифів, де Лаліта виявила, що до 30% коралового життя знебарвлюється, а 5% вже загинули.

За словами Лаліти, якщо температура води не знизиться, то загине ще більше коралів.

"Це глобальне кипіння, а не просто глобальне потепління", - додала вона.

Також підвищення температури впливає на інших морських мешканців та засоби для існування місцевих рибалок. Зокрема Соммай Сінгсура розповів, що останніми роками його щоденний улов морепродуктів стає меншим. Раніше він міг заробляти 275 доларів США на день, але тепер інколи повертається з порожніми руками.

"Раніше була риба-шакал, коротка скумбрія та багато іншого... Але зараз ситуація не дуже хороша. Погода вже не така, як раніше", - дорікнув Сінгсура.

Науковці наголосили, що коралові рифи є одночасно і харчовим ресурсом, і середовищем існування морських мешканців, а також природним бар'єром, який запобігає ерозії узбережжя.

"Якщо відбілювання призведе до зменшення кількості морських мешканців, рибалкам доведеться витрачати більше коштів, щоб отримати свій улов, що може призвести до зростання відпускних цін. Хоча це (знебарвлення коралів) вплине на продовольчу безпеку, разом з тим під загрозою стабільність їхніх (громад) доходів", - пояснив декан факультету морських технологій в Університеті Бурафа Саравут Сірівонг.

Порятунок коралових рифів - що відомо

Раніше дослідники заявили, що кораловим рифам загрожує "масове вимирання", адже через зміну океанічних течій продовжується масове знебарвлення рифів.

"Коралові рифи, найбільш вразливі з усіх екосистем, почали знебарвлюватися і гинути від високих температур, починаючи з 1980-х років", - розповів провідний автор дослідження та директор Глобального альянсу коралових рифів Томас Ґоро.

Також повідомлялось, що у найбільшому європейському зоопарку, який знаходиться у Нідерландах, драйвери розмістили саморозвинені корали для їхнього порятунку.

"Це перший проект, де ми почали зберігати корали з відомим походженням. Оскільки ми точно знаємо, звідки вони походять, у них є потенціал для повернення в дику природу... Тому дуже важливо зберігати ці корали, оскільки в дикій природі вони не дуже добре почуваються", - зауважила біолог Королівського зоопарку в Арнемі Нінке Клеркс в інтерв'ю Associated Press.

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