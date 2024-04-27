Таким чином дослідники намагаються боротися зі зменшенням популяцій коралових рифів у світі.

У найбільшому в Європі кораловому рифі в зоопарку Бургерса, який знаходиться у Нідерландах, дайвери розмістили саморозвинені корали в межах проекту "Всесвітня коралова консерваторія" серед їхніх родичів. Про це пише The Independent.

"Це перший проект, де ми почали зберігати корали з відомим походженням. Оскільки ми точно знаємо, звідки вони походять, у них є потенціал для повернення в дику природу... Тому дуже важливо зберігати ці корали, оскільки в дикій природі вони не дуже добре почуваються", - зазначила біолог Королівського зоопарку в Арнемі Нінке Клеркс в інтерв'ю Associated Press.

У виданні наголосили, що такий проект є одним з кількох по всьому світу, які спрямовані на боротьбу зі зменшенням популяцій коралових рифів, що страждають від знебарвлення, яке спричинене підвищенням температури моря. Відомо, що корали відіграють ключову роль у морських екосистемах, попри те, що ці проекти не зупинять хвилю шкоди від спричинених людиною змін клімату, вони розглядаються як частина ширших рішень.

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У Всесвітній кораловій консерваторії сподіваються створити банк коралів в акваріумах по всій Європі, який можна буде використати для того, аби заселити дикі коралові рифи, якщо вони піддадуться стресу від зміни клімату або забруднення.

Зазначається, що зоопарк на сході Нідерландів прийняв разом з двома зоопарками Франції та Науковим центром Монако понад десяток фрагментів коралів з узбережжя Сейшельських островів у Східній Африці.

Журналісти додали, що голландський зоопарк займається розмноженням коралів з 2022 року, дозволяючи їм рости у суворо регульованому середовищі, перш ніж вони стануть достатньо великими, аби приєднатися до решти рифу.

"Ми тестуємо за лаштунками... що працює для цих коралів. Таким чином, ми знаємо, де їх розмістити і як їх утримувати", - пояснив доглядач зоопарку Паскаль Кік.

Водночас виконавчий секретар Міжнародного товариства коралових рифів Марк Ікін зауважив, що корали є головними морськими видами. За його словами, близько 25% морських тварин проводять певну частину свого життя залежно від коралових рифів.

Своєю чергою експерт з Великого Бар'єрного рифу Террі Г'юз вважає, що світ потребує швидших та сміливіших зусиль, аби зупинити шкоду від зміни клімату, а не дрібних проектів з відновлення типу цього.

"Ви не можете замінити чудову екосистему акваріумом", - підкреслив він.

Порятунок коралових рифів: що відомо

Як писав УНІАН, дослідники знайшли можливе рішення, як врятувати коралові рифи від знебарвлення, яке було викликане через зміни кліматичних умов. За їхніми словами, є докази того, що періодичне затінення в контрольованих умовах може пом’якшити стрес і уповільнити відбілювання.

"Основним обмеженням застосування туману є атмосферні умови, де потрібна низька швидкість вітру та висока вологість, і те, і інше відбувається влітку над Великим Бар’єрним рифом. Однак необхідні додаткові дослідження та розробки, перш ніж поточні технології будуть готові для розгортання в польових умовах. Наразі випробування дали кілька багатообіцяючих результатів і припускають, що можна створити достатній туманний покрив на десятках гектарів рифу", - зазначили у статті видання Newsweek.

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