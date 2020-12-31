У Києві зафіксували найтепліший день грудня за 140 років
Температура у Києві відповідає погоді кінця жовтня.
30 грудня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +5,3°, що на 0,7° вище рекордного значення температури для цього дня 1913 року. Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня.
Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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Максимальна температура після полудня у столиці піднялась до +7,5°, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1987 року на 0,2°.
Температура під ранок останнього дня року не опустилась нижче +7,6°. Попереднє рекордне значення +3,2° 1980 року перевищено на 4,4°.
Температурний рекорд Києва у грудні
Ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +4,5°. Попереднє рекордне значення +3,0° 2003 року перевищено на 1,5°.
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