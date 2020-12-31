У Києві зафіксували найтепліший день грудня за 140 років

12:37, 31 грудня 2020
14

Температура у Києві відповідає погоді кінця жовтня.

Кінець грудня у Києві був дуже теплим / фото УНІАН, Олексій Іванов
Кінець грудня у Києві був дуже теплим / фото УНІАН, Олексій Іванов

30 грудня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +5,3°, що на 0,7° вище рекордного значення температури для цього дня 1913 року. Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Листопад став найспекотнішим у світі за останні 40 років

Максимальна температура після полудня у столиці піднялась до +7,5°, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1987 року на 0,2°.

Температура під ранок останнього дня року не опустилась нижче +7,6°. Попереднє рекордне значення +3,2° 1980 року перевищено на 4,4°.

Температурний рекорд Києва у грудні

Ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +4,5°. Попереднє рекордне значення +3,0° 2003 року перевищено на 1,5°.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодарекордгруденьпогода в Києвітемпературний рекордпогода у Києвізима в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
87 %
754 мм
4.4 м/с
63 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять