У понеділок, 17 травня, синоптики прогнозують нестійку погоду з дощами та грозами у багатьох областях України.
Читайте такожЗливи та похолодання: синоптики розкрили, де в Україні погіршиться погодаПро це свідчить прогноз на сайті Укргідрометцентру.
Так, практично у всіх регіонах очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Сухо буде лише у східних областях.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, на півдні та сході переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Вдень у східних та південних областях повітря прогріється до 23-28 градусів, на решті території – до 16-21.
У Києві та Київській області також очікуються дощі. Стовпчики термометра вдень покажуть 19-21 градус тепла.
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