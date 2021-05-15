Найтепліше буде на сході та на південному сході.

У понеділок, 17 травня, синоптики прогнозують нестійку погоду з дощами та грозами у багатьох областях України.

Читайте такожЗливи та похолодання: синоптики розкрили, де в Україні погіршиться погодаПро це свідчить прогноз на сайті Укргідрометцентру.

Так, практично у всіх регіонах очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Сухо буде лише у східних областях.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, на півдні та сході переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вдень у східних та південних областях повітря прогріється до 23-28 градусів, на решті території – до 16-21.

У Києві та Київській області також очікуються дощі. Стовпчики термометра вдень покажуть 19-21 градус тепла.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц