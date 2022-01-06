Щонайменше 52 людини опинилися в лікарнях японської столиці з травмами через лід і снігопад.

У четвер, 6 січня, на Токіо і прилеглі райони обрушився сильний снігопад.

Як пише Kyodo News, стихія призвела до зупинки рейсів і затримки поїздів, а щонайменше 52 людини опинилися в лікарнях японської столиці з травмами.

До вечора в центрі Токіо випало 10 сантиметрів снігу - небачене явище для міста за останні чотири роки. Японське метеорологічне агентство випустило попередження про сильний снігопад у 23 районах столиці - останній раз таке відбувалося в січні 2018-го.

Аналогічні попередження також було зроблено для жителів префектур Тіба та Ібаракі. У префектурі Сайтама від стихії вже постраждали 24 людини.

За даними японських авіакомпаній, у четвер було скасовано понад 100 внутрішніх рейсів, що торкнулося близько 9700 пасажирів.

Читайте такожНа Різдво українців порадує зимове сонце: прогноз погоди на 7 січня (карта)Оператори японських залізниць заявили, що через сильний снігопад перша у світі високошвидкісна лінія Токайдо-сінкансен між станціями Синагава та Атамі працює повільніше, ніж зазвичай, а деякі поїзди на цій та інших місцевих лініях затримуються.

Сніг також призвів до часткового закриття швидкісної автомагістралі Metropolitan Expressway, що обслуговує велику територію Токіо. Також, за даними поліції, в місті Мітака на заході префектури Токіо в четвер увечері сталася аварія за участю 10 автомобілів.

Раніше УНІАН писав, як у Києві у зв'язку з аномально теплою погодою для початку січня практично повністю розтанув лід на річці Дніпро.

За 5 днів поточного року в українській столиці зафіксували 4 температурних рекорди.

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