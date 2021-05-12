Португалія опинилася під потоком холодного полярного повітря. Температура в країні опустилася приблизно на 12° нижче середньосезонної і почалися травневі хуртовини.
Про це повідомляє Meteoprog з посиланням на Еlectroverse.
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По всій Португалії, на великих висотах, були зафіксовані значні скупчення снігу, особливо над Серра-да-Ештрела, де було оголошено попередження про зимову погоду.
Така картина спостерігалася вчора на вершині гори Торре (1993 м), розташованої в центральній Португалії. За словами місцевої влади, доступ на гору тепер "перекритий".
Сніг в кінці сезону дійсно вийшов за межі Серра-да-Ештрела і покрив також регіони Жереш.
Муніципалітет Віла-Пука-де-Агіар навіть опублікував твіт, який закликає людей залишатися вдома через неймовірно рідкісну кількість снігу, що знищує врожай.
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