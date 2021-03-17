Весна в Одесі: у ботсаду розквітли яскраві первоцвіти (фоторепортаж)

Знімки були зроблені незадовго до дощу.

В Одеському ботсаду продовжують розквітати первоцвіти.

Відповідні фотографії рослин виклали співробітники Одеського ботанічного саду ОНУ ім. І. Мечникова на сторінці в Facebook.

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"Перед дощем", - підписані фотографії.

На землі лежить торішнє листя, дерева все ще не розпустилися, а яскраві жовті, блакитні і білі квіти повідомляють про наближення весни.

Весна в Україні

Нинішня весна в Україні нагадує весну, яка вкладається в " старі кліматичні терміни".

Якщо погодні події будуть розвиватися в тому ж ключі, справжня весна, тобто період, коли середньодобова температура перейде позначку +5 градусів, почнеться з 5 квітня.