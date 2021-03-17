Весна в Одесі: у ботсаду розквітли яскраві первоцвіти (фоторепортаж)
Знімки були зроблені незадовго до дощу.
В Одеському ботсаду продовжують розквітати первоцвіти.
Відповідні фотографії рослин виклали співробітники Одеського ботанічного саду ОНУ ім. І. Мечникова на сторінці в Facebook.
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"Перед дощем", - підписані фотографії.
На землі лежить торішнє листя, дерева все ще не розпустилися, а яскраві жовті, блакитні і білі квіти повідомляють про наближення весни.
Весна в Україні
Нинішня весна в Україні нагадує весну, яка вкладається в " старі кліматичні терміни".
Якщо погодні події будуть розвиватися в тому ж ключі, справжня весна, тобто період, коли середньодобова температура перейде позначку +5 градусів, почнеться з 5 квітня.
"Але березень трохи затяжний і млявий, особливих опадів не видно. До 22 березня слід очікувати ще одну хвилю холоду. Вона буде не така, як попередня, трохи м'якше, але, тим не менш, збережуться такі умови - то тепло, то холодно", - пояснила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
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