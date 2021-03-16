Синоптик назвала дату, коли в Україні почнеться справжня весна

Весна почнеться, коли середньодобова температура перейде позначку +5 градусів.

В Україні не варто очікувати настання ранньої весни / Фото ua.depositphotos.com

Нинішня весна в Україні нагадує весну, яка вкладається у "старі кліматичні терміни".

Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, повідомляє OBOZREVATEL.

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Якщо погодні події будуть розвиватися в тому ж ключі, справжня весна, тобто період, коли середньодобова температура перейде позначку + 5 градусів, почнеться з 5 квітня.

"Але березень трохи затяжний і млявий, особливих опадів не видно. До 22 березня слід очікувати ще одну хвилю холоду. Вона буде не така, як попередня, трохи м'якша, але, тим не менш, збережуться такі умови - то тепло, то холодно", - пояснила синоптик.

Потепління в Україні

Провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило попередив, що ранньої весни очікувати не слід. Найімовірніше, березень буде досить типовим, а значить, мінливим і переважно прохолодним.

"Справжньої весни поки не видно. Березень тим і відрізняється, що при відносному теплі, коли сніг вже не буде затримуватися надовго і буде швидко танути, дружної весни очікувати рано", - повідомив він.

Синоптик зазначив, що на півдні і на сході ймовірність серйозного потепління вище. Але воно, можливо, прийде тільки у другій половині місяця.