Синоптик назвала дату, коли в Україні почнеться справжня весна
Весна почнеться, коли середньодобова температура перейде позначку +5 градусів.
Нинішня весна в Україні нагадує весну, яка вкладається у "старі кліматичні терміни".
Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, повідомляє OBOZREVATEL.
Синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління
Якщо погодні події будуть розвиватися в тому ж ключі, справжня весна, тобто період, коли середньодобова температура перейде позначку + 5 градусів, почнеться з 5 квітня.
"Але березень трохи затяжний і млявий, особливих опадів не видно. До 22 березня слід очікувати ще одну хвилю холоду. Вона буде не така, як попередня, трохи м'якша, але, тим не менш, збережуться такі умови - то тепло, то холодно", - пояснила синоптик.
Потепління в Україні
Провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило попередив, що ранньої весни очікувати не слід. Найімовірніше, березень буде досить типовим, а значить, мінливим і переважно прохолодним.
"Справжньої весни поки не видно. Березень тим і відрізняється, що при відносному теплі, коли сніг вже не буде затримуватися надовго і буде швидко танути, дружної весни очікувати рано", - повідомив він.
Синоптик зазначив, що на півдні і на сході ймовірність серйозного потепління вище. Але воно, можливо, прийде тільки у другій половині місяця.
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