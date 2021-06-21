На Буковині вчора в результаті зливи затопило десятки сіл та дороги.

У Чернівецькій області та Дніпрі через негоду залишаються підтопленими понад 240 житлових будинків і домогосподарств.

Як повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, вдень 20 червня у Чернівецькому районі внаслідок зливи підтопило 80 житлових будинків у 8 населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.

Також було частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км та дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах (проїзд до населених пунктів забезпечено).

Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

Читайте такожСьогодні Україну накриє спека до +33°, на заході - дощі (карта)Станом на 7:00 21 червня рівень води поступово знижується, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишається без електропостачання с. Вікно.

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалися 35 осіб та 18 одиниць техніки, роботи тривають.

Комісійні обстеження для встановлення наслідків негоди та завданих збитків продовжуються.

У Дніпрі внаслідок злив 17-18 червня залишаються частково підтопленими 23 приватних житлових будинки та 102 домогосподарства. З 2 червня всього було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 домогосподарств.

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Автор: Вікторія Токарєва